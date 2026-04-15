Visite-atelier Par Osiris et par Apis… Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Par Osiris et par Apis…

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

Osiris, Bastet, Amon, Apis… Les statuettes de ces dieux et déesses égyptiens sont exceptionnellement exposées au musée ! Prends le temps de bien les contempler avant de créer ton propre panthéon égyptien grâce à la technique du métal repoussé !

Atelier animé par Marianne Amory. A partir de 8 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.

Themes

Osiris, Bastet, Amon, Apis? Statuettes of these Egyptian gods and goddesses are exceptionally on display at the museum! Take time to contemplate them before creating your own Egyptian pantheon using the repoussé metal technique!

Workshop led by Marianne Amory. Ages 8 and up, by prior arrangement.

L’événement Visite-atelier Par Osiris et par Apis… Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN