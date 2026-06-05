Les Flâneries Moncha Chanson française Parc Japiot Verdun
Les Flâneries Moncha Chanson française Parc Japiot Verdun dimanche 2 août 2026.
Verdun
Les Flâneries Moncha Chanson française
Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 15:30:00
fin : 2026-08-02 17:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Moncha
Chanson française
Moncha revisite la chanson française (Georges Brassens, Anne Sylvestre, Bobby Lapointe…) tout en harmonies. L’identité du duo est fondée sur la complémentarité et la complicité des deux voix qui s’accordent et ravivent ces mélodies intemporelles. Poétique, nostalgique ou humoristique, le répertoire est choisi avec soin, reflet du cœur des deux interprètes et de leur sensibilité pour la poésie.
Lien d’écoute https://www.facebook.com/profile.phpid=61590396650677Tout public
0 .
Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Moncha
French chanson
Moncha revisits French chanson (Georges Brassens, Anne Sylvestre, Bobby Lapointe…) in harmony. The duo’s identity is founded on the complementarity and complicity of their two voices, which harmonize and revive these timeless melodies. Poetic, nostalgic or humorous, the repertoire is chosen with care, reflecting the heart of the two performers and their sensitivity to poetry.
Listening link: https://www.facebook.com/profile.phpid=61590396650677
L’événement Les Flâneries Moncha Chanson française Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN
À voir aussi à Verdun (Meuse)
- Journées Européennes de l’Archéologie Animation Autour de l’Homme de Cumières Musée de la Princerie Verdun 14 juin 2026
- Spectacle Fun N°1 Verdun 18 juin 2026
- Live the Keys Rock légende 70’s, Peniche la barge verdun, Verdun 21 juin 2026
- Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun 26 juin 2026
- Visite-atelier Paysage gravé Musée de la Princerie Verdun 8 juillet 2026