Les Flâneries Moncha Chanson française Parc Japiot Verdun

Verdun

Les Flâneries Moncha Chanson française

Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 15:30:00

fin : 2026-08-02 17:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Moncha

Chanson française

Moncha revisite la chanson française (Georges Brassens, Anne Sylvestre, Bobby Lapointe…) tout en harmonies. L’identité du duo est fondée sur la complémentarité et la complicité des deux voix qui s’accordent et ravivent ces mélodies intemporelles. Poétique, nostalgique ou humoristique, le répertoire est choisi avec soin, reflet du cœur des deux interprètes et de leur sensibilité pour la poésie.

Lien d’écoute https://www.facebook.com/profile.phpid=61590396650677Tout public

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Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

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English :

Moncha

French chanson

Moncha revisits French chanson (Georges Brassens, Anne Sylvestre, Bobby Lapointe…) in harmony. The duo’s identity is founded on the complementarity and complicity of their two voices, which harmonize and revive these timeless melodies. Poetic, nostalgic or humorous, the repertoire is chosen with care, reflecting the heart of the two performers and their sensitivity to poetry.

Listening link: https://www.facebook.com/profile.phpid=61590396650677

L’événement Les Flâneries Moncha Chanson française Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN