Les Flâneries 50’s Serenaders Rock swing Parc Japiot Verdun
Les Flâneries 50’s Serenaders Rock swing Parc Japiot Verdun dimanche 26 juillet 2026.
Verdun
Les Flâneries 50’s Serenaders Rock swing
Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-26 15:30:00
fin : 2026-07-26 17:30:00
Date(s) :
2026-07-26
50’s Serenaders
Rock swing
Back to the 50’s ! Du swing, du rock n’ roll, retour aux racines d’une musique née il y a plus de 70 ans, toujours aussi festive !
Issus de différentes formations professionnelles du Grand Est (Celtic Tramps, Woodstock Revival, Lucky Looser, Julian the Drifter, Rumble…), les musiciens des 50’s Serenaders ont des centaines de concerts derrières eux, et connaissent leur sujet sur le bout des doigts entre standards connus de Presley, Perkins, Cochran, Holly… et morceaux plus confidentiels, entre rockabilly dansant et ballades façon quart d’heure américain, dans des contextes privés ou publics, du bar à de grosses scènes… le retour dans le passé est garanti !
Lien d’écoute https://www.youtube.com/watch?v=rFxi3tyR2bMTout public
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Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22
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English :
50?s Serenaders
Rock swing
Back to the 50?s! Swing, rock n? roll, back to the roots of a music born over 70 years ago, and still as festive as ever!
The musicians of the 50?s Serenaders have hundreds of concerts behind them, and know their stuff like the back of their hand: from well-known standards by Presley, Perkins, Cochran and Holly to more confidential tunes, from rock to swing and more confidential tunes, between danceable rockabilly and American quarter-hour ballads, in private or public settings, from bars to big stages? a return to the past is guaranteed!
Listening link: https://www.youtube.com/watch?v=rFxi3tyR2bM
L’événement Les Flâneries 50’s Serenaders Rock swing Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN
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