Visite-atelier Ma première aquarelle Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Ma première aquarelle

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

Les dessins en noir et blanc de l’exposition Entre de bonnes mains sont bien beaux mais si tu leur donnais un peu de couleurs ? Initie-toi à la technique de l’aquarelle pour obtenir des effets magiques et pour créer des paysages tout en transparence…

Atelier animé par Marianne Amory. A partir de 7 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the wealth of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.

Theme

The black-and-white drawings in the Entre de bonnes mains exhibition are beautiful, but what if you gave them a little color? Learn how to use watercolors to create magical effects and transparent landscapes?

Workshop led by Marianne Amory. Ages 7 and up, by reservation.

L’événement Visite-atelier Ma première aquarelle Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN