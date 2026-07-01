Informations pratiques

Verdun

Guinguette du Parc

1B Avenue du général Mangin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le Parc Japiot se transforme en véritable lieu de fête et de convivialité !

Dans une ambiance chaleureuse et authentique, la guinguette vous invite à partager un moment hors du temps au cœur de Verdun. Musique entraînante, piste de danse sous les guirlandes lumineuses, saveurs gourmandes et esprit festif feront le bonheur des petits comme des grands.

Que vous veniez entre amis, en famille ou en couple, laissez-vous séduire par ce rendez-vous estival qui prolonge la douceur des beaux jours. Accordéon, rires et verres levés rythmeront la soirée, dans un cadre verdoyant en bord de Meuse.

Une belle occasion de redécouvrir Verdun autrement, dans la joie et la bonne humeur, autour d’un événement qui sent bon la tradition et l’art de vivre à la française.Tout public

0 .

1B Avenue du général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 24 52 62 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Parc Japiot is transformed into a veritable place of festivity and conviviality!

In a warm and authentic atmosphere, the guinguette invites you to share a timeless moment in the heart of Verdun. Lively music, a dance floor under garlands of lights, gourmet flavors and a festive spirit will delight young and old alike.

Whether you come with friends, family or as a couple, let yourself be seduced by this summer rendezvous that extends the warmth of the sunny days. Accordions, laughter and raised glasses will set the pace for the evening, in a verdant setting on the banks of the Meuse.

It’s a great opportunity to rediscover Verdun in a different way, in a joyful and relaxed atmosphere, with an event that smacks of tradition and the French art of living.

L’événement Guinguette du Parc Verdun a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND VERDUN