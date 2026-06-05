Les Flâneries Orchestre Sensation Chanson Française Parc Japiot Verdun

Verdun

Les Flâneries Orchestre Sensation Chanson Française

Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 15:30:00

fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Orchestre Sensation

Chanson Française

De la valse musette tournoyante au rock’n’roll endiablé, en passant par le tango langoureux ou la java amoureuse, les musiciens emmènent tous les passionnés de danse et de chanson… Mais aussi les nostalgiques des années power flower, Woodstock, des yéyés à la française, et des grands groupes des 70’s dont les tubes résonnent encore… Sans oublier les incontournables années 80 sur le dance floor !

Lien d’écoute https://youtu.be/JTnqrvbaio4si=i8GlycnMRosrm5rwTout public

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Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

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English :

Sensation Orchestra

Chanson Française

From the twirling musette waltz to the frenzied rock?n?roll, from the languorous tango to the amorous java, the musicians take all dance and song fans along… But also those nostalgic for the power flower years, Woodstock, the French yéyés, and the great bands of the 70s whose hits are still ringing out… And don’t forget the 80s on the dance floor!

Listening link: https://youtu.be/JTnqrvbaio4si=i8GlycnMRosrm5rw

L’événement Les Flâneries Orchestre Sensation Chanson Française Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN