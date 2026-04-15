Visite-atelier Portrait et Tetra Pack Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Portrait et Tetra Pack

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

Sais-tu que certains emballages alimentaires peuvent être utilisés pour créer ? Au cours de cet atelier, nous te proposons une initiation à la gravure en taille douce sur Tetra Pak ! Après une découverte des collections sur le thème du portrait, viens réaliser ta gravure et ses impressions grâce à cette drôle de technique !

Atelier animé par Léa Valet. A partir de 6 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.

Theme:

Did you know that some food packaging can be used to create? In this workshop, we’ll introduce you to intaglio engraving on Tetra Pak! After exploring the collections on the theme of portraits, come and create your own engraving and prints using this unusual technique!

Workshop led by Léa Valet. Ages 6 and up, by reservation.

L’événement Visite-atelier Portrait et Tetra Pack Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN