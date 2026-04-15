Visite-atelier Petits carreaux Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Petits carreaux

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

De petits carreaux rouges, jaunes et noirs… As-tu déjà observé le sol au rez-de-chaussée du musée ? On peut y retrouver des frises et des motifs bien particuliers. A toi de les reproduire ou d’en inventer d’autres, en agençant et en collant de jolies tesselles colorées !

Atelier animé par VBK. Pour les 4/6 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.

Theme

Little red, yellow and black tiles? Have you ever looked at the first floor of the museum? There are some very distinctive friezes and motifs. It’s up to you to reproduce them or invent your own, by arranging and gluing colorful tesserae!

Workshop led by VBK. For 4/6 year-olds, on reservation.

L’événement Visite-atelier Petits carreaux Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN