Informations pratiques

Verdun

Festival Festiv’iles

Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Du 21 au 23 août 2026, la Salle Cassin se transforme en véritable invitation au voyage avec Festiv’Îles, un festival gratuit dédié aux richesses des cultures ultramarines. Pendant trois jours, laissez-vous porter par une ambiance chaleureuse où traditions, musique, gastronomie et artisanat vous feront voyager sans quitter la Meuse.

(Gratuit) Trois jours de découvertes et de convivialité

De 10h30 à 23h (jusqu’à 17h le dimanche), profitez d’un programme riche en animations spectacles de danses traditionnelles, musiques des îles, stands d’artisanat et de créateurs, tatouage, spécialités culinaires et rencontres autour des cultures d’outre-mer. Un rendez-vous festif à partager en famille ou entre amis, placé sous le signe de la découverte et du partage.

(Payant) Les soirées dîner-spectacle à ne pas manquer

Les vendredi et samedi soir, prolongez l’expérience avec un dîner-spectacle mêlant saveurs, danses et animations pour une immersion au cœur des traditions ultramarines. Les places étant limitées, la réservation est indispensable.Tout public

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Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 69 08 81 11

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English :

From August 21 to 23, 2026, the Salle Cassin will be transformed into a true invitation to travel with Festiv’%CEles, a free festival dedicated to the rich cultures of France’s overseas territories. For three days, let yourself be swept away by a warm atmosphere where traditions, music, cuisine, and crafts will take you on a journey without ever leaving the Meuse.

(Free) Three days of discovery and camaraderie:

From 10:30 a.m. to 11:00 p.m. (until 5:00 p.m. on Sunday), enjoy a program packed with activities: traditional dance performances, island music, craft and designer booths, tattooing, culinary specialties, and encounters with overseas cultures. A festive event to share with family or friends, all about discovery and togetherness.

(Admission required) Don’t miss the dinner-and-show evenings:

On Friday and Saturday evenings, extend the experience with a dinner-and-show event blending flavors, dance, and entertainment for a deep dive into overseas traditions. Since seating is limited, reservations are required.

L’événement Festival Festiv’iles Verdun a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME GRAND VERDUN