Les Flâneries Chanson française Musique latino-caribéene Parc Japiot Verdun

Verdun

Les Flâneries Chanson française Musique latino-caribéene

Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 15:30:00

fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Sr Tumbao

Musique latino-caribéene

Sr. Tumbao est une explosion de rythmes et de cultures née de la rencontre de six jeunes artistes originaires de Colombie, du Venezuela et de Cuba, installés en France. Leur aventure musicale commence au conservatoire de Nancy en 2021, où ils trouvent dans leurs racines une source inépuisable d’inspiration. Salsa, Cumbia, Reggaetón, Timba et autres genres traditionnels se réinventent entre leurs mains, mêlant spontanéité, créativité et une profonde réflexion sur la responsabilité de partager leur musique en Europe. Grâce à leurs origines communes, chaque membre de Sr. Tumbao porte en lui l’essence de ces musiques, offrant une expérience qui reflète la richesse et la diversité de l’Amérique latine.

Lien d’écoute https://www.youtube.com/@sr.tumbao7447/videosTout public

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Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

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English :

Sr Tumbao

Latin-Caribbean music

Sr. Tumbao is an explosion of rhythms and cultures born of the meeting of six young artists from Colombia, Venezuela and Cuba, who have settled in France. Their musical adventure began at the Conservatoire de Nancy in 2021, where they found an inexhaustible source of inspiration in their roots. Salsa, Cumbia, Reggaetón, Timba and other traditional genres are reinvented in their hands, combining spontaneity, creativity and a deep reflection on the responsibility of sharing their music in Europe. Thanks to their common origins, each member of Sr. Tumbao carries within them the essence of these musics, offering an experience that reflects the richness and diversity of Latin America.

Listening link: https://www.youtube.com/@sr.tumbao7447/videos

L’événement Les Flâneries Chanson française Musique latino-caribéene Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN