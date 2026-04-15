Visite-atelier Vaisselle cassée Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Visite-atelier Vaisselle cassée

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

1.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Pendant les mercredis des vacances scolaires, les enfants pourront découvrir la richesse des collections du musée grâce à une courte visite thématique suivie d’un atelier créatif.

Thématique

Dans un musée, on conserve toutes sortes d’objets… même des morceaux de vaisselle cassée ! Retrouve-les dans les vitrines puis place à la création ! A l’aide de petits morceaux de faïences, imagine une œuvre originale et colorée !

Atelier animé par VBK. A partir de 6 ans, sur réservation.Enfants

1.5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

On Wednesdays during the school vacations, children can discover the richness of the museum?s collections through a short themed tour followed by a creative workshop.

Theme

In a museum, we keep all kinds of objects? even pieces of broken crockery! Find them in the display cases, then get creative! Using small pieces of earthenware, create a colorful and original work of art!

Workshop led by VBK. Ages 6 and up, by reservation.

L’événement Visite-atelier Vaisselle cassée Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN