Informations pratiques

Verdun

Guinguette à la Maison Rouge

Verdun Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le samedi 15 août, de 11h à 18h, rendez-vous à Maison Rouge pour retrouver l’ambiance chaleureuse des guinguettes d’autrefois !

Une journée de fête au cœur de la forêt

L’orchestre Sensation Animation & Production, dirigé par Mickaël Clément, fera danser les visiteurs tout au long de la journée dans une ambiance musette et festive.

Impossible de manquer la célèbre omelette aux fines herbes, véritable symbole de cette fête populaire. Vous pourrez également vous restaurer sur place avec frites, saucisses au barbecue, crêpes, gaufres, glaces et profiter d’une buvette proposant boissons locales et rafraîchissements.

Animations, patrimoine et navette gratuite

Petits et grands trouveront de quoi passer un excellent moment grâce à un espace de jeux en bois intergénérationnel, une exposition retraçant l’histoire de Maison Rouge et un concours de pétanque en triplettes (inscriptions de 11h à 13h30, début des parties à 14h, 16 équipes maximum avec de nombreux lots à gagner).

Bonne nouvelle ! Pour faciliter vos déplacements, REZO Grand Verdun met en place une navette gratuite toutes les heures, de 9h30 à 17h30, avec 39 arrêts à destination de Maison Rouge.

En famille, entre amis ou entre voisins, venez partager une journée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et des traditions verdunoises. Nous vous attendons nombreux pour faire vivre ensemble cette belle fête populaire !Tout public

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Verdun 55100 Meuse Grand Est

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English :

On Saturday, August 15, from 11 a.m. to 6 p.m., come to Maison Rouge to experience the warm atmosphere of the open-air dance halls of yesteryear!

A day of celebration in the heart of the forest

The Sensation Animation & Production band, led by Mickaël Clément, will keep visitors dancing all day long in a festive, traditional French music atmosphere.

Don’t miss the famous herb omelet, a true symbol of this popular festival. You can also grab a bite to eat on-site with fries, grilled sausages, crêpes, waffles, ice cream, and enjoy a refreshment stand offering local drinks and refreshments.

Entertainment, Heritage, and Free Shuttle

Young and old alike will find plenty to enjoy thanks to an intergenerational wooden playground, an exhibition recountingthe history of Maison Rouge, and a triples pétanque tournament (registration from 11 a.m. to 1:30 p.m., matches start at 2 p.m., maximum of 16 teams with many prizes to be won).

Good news! To make it easier for you to get there, REZO Grand Verdun is providing a free shuttle every hour from 9:30 a.m. to 5:30 p.m., with 39 stops on the way to Maison Rouge.

Whether with family, friends, or neighbors, come share a day filled with fun, music, and Verdun traditions. We hope to see many of you there to bring this wonderful community festival to life together!

L’événement Guinguette à la Maison Rouge Verdun a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME GRAND VERDUN