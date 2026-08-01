À L’Arrache Festival Place Vauban Verdun
vendredi 21 août 2026 · Place Vauban · Verdun
Informations pratiques
Verdun
À L’Arrache Festival
Place Vauban Cour lycée Margueritte site Vauban Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-08-21 16:30:00
fin : 2026-08-22 23:59:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22
Les vendredi 21 et samedi 22 août 2026, le Festival À L’Arrache revient dans la cour du lycée Marguerite, site Vauban, pour une nouvelle édition !
Deux soirées dédiées à la musique, au partage, aux rencontres et à la fête libre !
Vendredi 21 août à partir de 18h30
– Les Sales Majestés
– Gina Simmons and the Nobodies
– Baraka Belgian Fritcore
– La Mini Fanfare des Balcons
Samedi 22 août à partir de 16h30
– Woodstock Revival
– Ice Bean
– Led Zap
– Grand Large
– Tryp
– Orchestre Sensation
Deux jours, deux ambiances, pour secouer la cité de la paix fin août !
Des activités sur place tatouage, exposition, guinguette, jeux en bois, coin chill, décoration, restauration et buvette locale.
Les pass sont disponibles en prévente dès maintenant sur HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/la-fabrik-artistique/evenements/a-l-arrache-festival-5
Un événement La Fabrik Artistique.Tout public
10 .
Place Vauban Cour lycée Margueritte site Vauban Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 86 31 60 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Friday, August 21, and Saturday, August 22, 2026, the %C0 L’Arrache Festival returns to the courtyard of Lycée Marguerite, Vauban campus, for a new edition!
Two evenings dedicated to music, sharing, meeting new people, and free-spirited fun!
Friday, August 21—Starting at 6:30 p.m.
– Les Sales Majestés
– Gina Simmons and the Nobodies
– Baraka Belgian Fritcore
– La Mini Fanfare des Balcons
Saturday, August 22 starting at 4:30 p.m.
– Woodstock Revival
– Ice Bean
– Led Zap
– Grand Large
– Tryp
– Orchestre Sensation
Two days, two different vibes, to shake up the City of Peace in late August!
On-site activities: temporary tattoos, an art exhibition, an open-air café, wooden games, a chill-out area, decorations, food, and a local refreshment stand.
Passes are available for presale now on HelloAsso:
https://www.helloasso.com/associations/la-fabrik-artistique/evenements/a-l-arrache-festival-5
A La Fabrik Artistique event.
L’événement À L’Arrache Festival Verdun a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME GRAND VERDUN
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