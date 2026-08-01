À L’Arrache Festival Place Vauban Verdun

Informations pratiques

Verdun

À L’Arrache Festival

Place Vauban Cour lycée Margueritte site Vauban Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-08-21 16:30:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22

Les vendredi 21 et samedi 22 août 2026, le Festival À L’Arrache revient dans la cour du lycée Marguerite, site Vauban, pour une nouvelle édition !

Deux soirées dédiées à la musique, au partage, aux rencontres et à la fête libre !

Vendredi 21 août à partir de 18h30

– Les Sales Majestés

– Gina Simmons and the Nobodies

– Baraka Belgian Fritcore

– La Mini Fanfare des Balcons

Samedi 22 août à partir de 16h30

– Woodstock Revival

– Ice Bean

– Led Zap

– Grand Large

– Tryp

– Orchestre Sensation

Deux jours, deux ambiances, pour secouer la cité de la paix fin août !

Des activités sur place tatouage, exposition, guinguette, jeux en bois, coin chill, décoration, restauration et buvette locale.

Les pass sont disponibles en prévente dès maintenant sur HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/la-fabrik-artistique/evenements/a-l-arrache-festival-5

Un événement La Fabrik Artistique.Tout public

10 .

Place Vauban Cour lycée Margueritte site Vauban Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 86 31 60 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Friday, August 21, and Saturday, August 22, 2026, the %C0 L’Arrache Festival returns to the courtyard of Lycée Marguerite, Vauban campus, for a new edition!

Two evenings dedicated to music, sharing, meeting new people, and free-spirited fun!

Friday, August 21—Starting at 6:30 p.m.

– Les Sales Majestés

– Gina Simmons and the Nobodies

– Baraka Belgian Fritcore

– La Mini Fanfare des Balcons

Saturday, August 22 starting at 4:30 p.m.

– Woodstock Revival

– Ice Bean

– Led Zap

– Grand Large

– Tryp

– Orchestre Sensation

Two days, two different vibes, to shake up the City of Peace in late August!

On-site activities: temporary tattoos, an art exhibition, an open-air café, wooden games, a chill-out area, decorations, food, and a local refreshment stand.

Passes are available for presale now on HelloAsso:

https://www.helloasso.com/associations/la-fabrik-artistique/evenements/a-l-arrache-festival-5

A La Fabrik Artistique event.

L’événement À L’Arrache Festival Verdun a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME GRAND VERDUN