Verdun

Marché nocturne

Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01

Retrouvez le Marché nocturne au Marché Couvert de Verdun le vendredi 9 juillet de 17h à 23h !

Plus de 50 exposants et de nombreuses animations

– Baby Foot humain

– Tir au but & Frrestyle Football

– Jongles & Cirque

– Animations enfant (maquillage, tattoos)

– Blind test

– Toboggan géant 6m

– Chasse au trésor

– Concert pop-rock

– Musique toute la soiréeTout public

0 .

Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

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English :

Come to the Night Market at the Verdun Indoor Market on Friday, July 9, from 5:00 p.m. to 11:00 p.m.!

More than 50 vendors and plenty of activities:%A0

– Human foosball

– Goal-shooting contest & freestyle soccer

– Juggling & circus acts

– Kids’ activities (face painting, temporary tattoos)

– Trivia contest

– Giant 6-meter slide

– Treasure hunt

– Pop-rock concert

– Music all evening long

L’événement Marché nocturne Verdun a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND VERDUN