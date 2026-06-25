Marché nocturne Verdun
Marché nocturne Verdun samedi 4 juillet 2026.
Verdun
Marché nocturne
Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01
Retrouvez le Marché nocturne au Marché Couvert de Verdun le vendredi 9 juillet de 17h à 23h !
Plus de 50 exposants et de nombreuses animations
– Baby Foot humain
– Tir au but & Frrestyle Football
– Jongles & Cirque
– Animations enfant (maquillage, tattoos)
– Blind test
– Toboggan géant 6m
– Chasse au trésor
– Concert pop-rock
– Musique toute la soiréeTout public
0 .
Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come to the Night Market at the Verdun Indoor Market on Friday, July 9, from 5:00 p.m. to 11:00 p.m.!
More than 50 vendors and plenty of activities:%A0
– Human foosball
– Goal-shooting contest & freestyle soccer
– Juggling & circus acts
– Kids’ activities (face painting, temporary tattoos)
– Trivia contest
– Giant 6-meter slide
– Treasure hunt
– Pop-rock concert
– Music all evening long
L’événement Marché nocturne Verdun a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND VERDUN
À voir aussi à Verdun (Meuse)
- Les Flâneries de Verdun Verdun 5 juillet 2026
- Visite-atelier Paysage gravé Musée de la Princerie Verdun 8 juillet 2026
- Les Flâneries Thibaut Sibella Folk Parc Japiot Verdun 12 juillet 2026
- Visite-atelier Sculpture de poche Musée de la Princerie Verdun 15 juillet 2026
- Le grand festival Verdun 17 juillet 2026