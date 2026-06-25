UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché nocturne Verdun

Marché nocturne Verdun

Marché nocturne Verdun samedi 4 juillet 2026.

Ville
55100 Verdun
Département
Meuse
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 Gratuit

Verdun

Marché nocturne

Verdun Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01

Retrouvez le Marché nocturne au Marché Couvert de Verdun le vendredi 9 juillet de 17h à 23h !

Plus de 50 exposants et de nombreuses animations  
– Baby Foot humain
– Tir au but & Frrestyle Football
– Jongles & Cirque
– Animations enfant (maquillage, tattoos)
– Blind test
– Toboggan géant 6m
– Chasse au trésor
– Concert pop-rock
– Musique toute la soiréeTout public
0  .

Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come to the Night Market at the Verdun Indoor Market on Friday, July 9, from 5:00 p.m. to 11:00 p.m.!

More than 50 vendors and plenty of activities:%A0
– Human foosball
– Goal-shooting contest & freestyle soccer
– Juggling & circus acts
– Kids’ activities (face painting, temporary tattoos)
– Trivia contest
– Giant 6-meter slide
– Treasure hunt
– Pop-rock concert
– Music all evening long

L’événement Marché nocturne Verdun a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND VERDUN

À voir aussi à Verdun (Meuse)