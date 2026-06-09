Le grand festival Verdun
Le grand festival Verdun vendredi 17 juillet 2026.
Verdun
Le grand festival
Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17
Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet, le Grand Festivale revient pour sa 5e édition à Verdun avec plus de 40 compagnies de spectacle vivant, plus de 100 représentations parsemées dans la ville et un grand spectacle chaque soir !
Au programme du cirque contemporain, théâtre, arts de la rue, installation, danse, musique, marionnettes, exposition, ateliers participatifs et bien sûr le Petit Festival pour les enfants ! Rejoignons-nous dans cette grande liesse participative !Tout public
0 .
Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From Friday, July 17 to Sunday, July 19, the Grand Festivale returns to Verdun for its 5th edition, with more than 40 live entertainment companies, over 100 performances dotted around the city, and a great show every evening!
On the program: contemporary circus, theater, street arts, installation, dance, music, puppets, exhibitions, participatory workshops and, of course, the Petit Festival for kids! Let’s join in this great participatory jubilation!
L’événement Le grand festival Verdun a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND VERDUN
À voir aussi à Verdun (Meuse)
- Journées Européennes de l’Archéologie Animation Autour de l’Homme de Cumières Musée de la Princerie Verdun 14 juin 2026
- Spectacle Fun N°1 Verdun 18 juin 2026
- Live the Keys Rock légende 70’s, Peniche la barge verdun, Verdun 21 juin 2026
- Festival Musiques et Terrasses Verdun 26 juin 2026
- Spectacle des Flammes à la Lumière Verdun 26 juin 2026