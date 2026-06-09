Verdun

Le grand festival

Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17

Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet, le Grand Festivale revient pour sa 5e édition à Verdun avec plus de 40 compagnies de spectacle vivant, plus de 100 représentations parsemées dans la ville et un grand spectacle chaque soir !

Au programme du cirque contemporain, théâtre, arts de la rue, installation, danse, musique, marionnettes, exposition, ateliers participatifs et bien sûr le Petit Festival pour les enfants ! Rejoignons-nous dans cette grande liesse participative !Tout public

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Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

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English :

From Friday, July 17 to Sunday, July 19, the Grand Festivale returns to Verdun for its 5th edition, with more than 40 live entertainment companies, over 100 performances dotted around the city, and a great show every evening!

On the program: contemporary circus, theater, street arts, installation, dance, music, puppets, exhibitions, participatory workshops and, of course, the Petit Festival for kids! Let’s join in this great participatory jubilation!

L’événement Le grand festival Verdun a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND VERDUN