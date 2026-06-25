Lecture en plein air L’Homme qui plantait des arbres Place Monseigneur Ginisty Verdun
Lecture en plein air L’Homme qui plantait des arbres Place Monseigneur Ginisty Verdun vendredi 10 juillet 2026.
Verdun
Lecture en plein air L’Homme qui plantait des arbres
Place Monseigneur Ginisty Centre Mondial de la Paix Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Lecture-spectacle en plein air entre patrimoine, nature et transmission L’Homme qui plantait des arbres d’après l’oeuvre de Jean Giono.Tout public
0 .
Place Monseigneur Ginisty Centre Mondial de la Paix Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 55 00 contact@cmpaix.eu
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English :
An outdoor staged reading blending heritage, nature, and cultural transmission: The Man Who Planted Trees, based on the work by Jean Giono.
L’événement Lecture en plein air L’Homme qui plantait des arbres Verdun a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND VERDUN
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