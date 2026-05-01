Coupe régionale de roller artistique Complexe sportif de Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Coupe régionale de roller artistique

Du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2026. Complexe sportif de Carry-le-Rouet 1 allée des Sports Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

L’association Carry Roller Côte Bleue a le plaisir d’organiser et d’accueillir la Coupe des régions (zone Sud) de roller artistique, dans les disciplines de danse et freeskating !

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Complexe sportif de Carry-le-Rouet 1 allée des Sports Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 11 19

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English :

The Carry Roller Côte Bleue association is pleased to organize and host the Coupe des régions (zone Sud) de roller artistique, in the dance and freeskating disciplines!

L’événement Coupe régionale de roller artistique Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet