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AGENDA · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Coupe Union Vigne des Rons Briailles Saint-Pourçain-sur-Sioule

dimanche 13 septembre 2026 · Briailles · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Briailles
Adresse
36 Chemin du Château
Ville
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Département
Allier
Tarif

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Coupe Union Vigne des Rons

Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

La Coupe Union Vigne des Rons revient au Golf Club de Briailles ! Compétition en simple 9 et 18 trous, ouverte à tous. Une belle occasion de jouer entouré de passionnés de golf !
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Briailles 36 Chemin du Château Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 37 04 27  golfdesaintpourcain@gmail.com

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English :

The Union Vigne des Rons Cup is back at the Briailles Golf Club! 9- and 18-hole singles competition, open to everyone. A great opportunity to play surrounded by golf enthusiasts!

L’événement Coupe Union Vigne des Rons Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule

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