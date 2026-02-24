Coups de Coeur à Chantilly William Christie & Les Arts Florissants

Chantilly

Tarif : 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-10-10

2026-10-11

2026-10-10

Quel plus bel ensemble que les Arts Florissants pour faire éclore The Fairy Queen de Purcell, en écho aux Journées des Plantes de Chantilly. Sous la direction de William Christie, cette œuvre, sans doute l’un des sommets du théâtre musical anglais, est de ces rendez-vous qu’on regrette longtemps d’avoir manqués.

SAMEDI 10 OCTOBRE 17h Dôme des Grandes Ecuries

The Fairy Queen Purcell

Quel plus bel ensemble que les Arts Florissants pour faire éclore The Fairy Queen de Purcell, en écho aux Journées des Plantes de Chantilly. Sous la direction de William Christie, cette œuvre, sans doute l’un des sommets du théâtre musical anglais, est de ces rendez-vous qu’on regrette longtemps d’avoir manqués. Inspirée du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, ce semi-opéra ouvre un monde de merveille et de désir où airs et chœurs bouleversent par leur beauté directe, leur tendresse, leur éclat nocturne. Masques, danses et scènes chantées composent une fresque libre, sensuelle, profondément humaine, servie par des voix impeccables à la Christie , qui laissera longtemps son empreinte dans l’oreille et la mémoire.

Paolina Francisco soprano

Georgia Burashko, Rebecca Leggett mezzo

Juliette Mey mezzo (TBC)

Rodrigo Caretto, Ilja Aksionov ténor

Hugo Herman-Wilson baryton

Benjamin Schilperoot baryton-basse

Les Arts Florissants

William Christie Direction

Henry Purcell: The Fairy Queen

Livret et argument inspirés du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare.

Création Queen’s Theatre, Londres, 2 mai 1692.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 11H galerie de peinture

William Christie présente Bastien Rimondi

Jeune ténor à découvrir, Bastien Rimondi trace déjà une trajectoire solide, du Jardin des Voix aux grandes scènes européennes. Dans ce récital dans la Galerie de Peinture de Chantilly, il fait dialoguer airs baroques français et mélodies de Poulenc, Debussy, Hahn ou Massenet, entre clarté du texte et sens du théâtre. Accompagné par William Christie au clavecin, entouré de cordes et de théorbe, il donnera chair à un répertoire intime, direct, sans effet superflu.

Bastien Rimondi ténor, Jeune Talent

Les Arts Florissants (2 violons, violoncelle et théorbe)

William Christie clavecin et Direction

POULENC A sa guitare, Air grave

DEBUSSY L’âme évaporée (Romance)

SEVERAC Le ciel est par dessus le toit

HAHN L’heure exquise

MASSENET Élegie

D’AMBRUIS Le doux silence de nos bois

LAMBERT Ombre de mon amant Jugez de ma douleur

LE CAMUS On n’entend rien Vous m’aimez Je veux me plaindre

CHARPENTIER Non je ne l’aime plus Triste désert Ruisseau qui nourris dans ce bois

DIMANCHE 5 AVRIL 17H Dôme des Grandes Ecuries

Les recettes de l’Amour

Ce concert réunit trois présences d’exception William Christie, Lea Desandre et Thomas Dunford. Le programme, façonné par la chanteuse elle-même, explore l’amour sous toutes ses formes chanson baroque et française, théâtre et opéra-comique, éclats de lumière, douce ironie et frissons assumés. De Lully à Ravel, d’Offenbach à Hahn, la musique change d’humeur comme on tourne les pages d’un livre de sentiments. Dans l’acoustique chaleureuse de Chantilly, l’amour prend de nouvelles couleurs — ses mystérieuses barricades tombent avec élégance, portées par le souffle lointain des jardins et de la forêt, dans le silence feutré des bois qui entourent le château pendant les Journées des Plantes.​​​​​​​

Léa Desandre soprano

Thomas Dunford luth, théorbe

William Christie clavecin .

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 62 29 02 78

