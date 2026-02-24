Coups de Coeur à Chantilly William Christie & Les Arts Florissants Chantilly
Coups de Coeur à Chantilly William Christie & Les Arts Florissants Chantilly samedi 10 octobre 2026.
Coups de Coeur à Chantilly William Christie & Les Arts Florissants
Quel plus bel ensemble que les Arts Florissants pour faire éclore The Fairy Queen de Purcell, en écho aux Journées des Plantes de Chantilly. Sous la direction de William Christie, cette œuvre, sans doute l’un des sommets du théâtre musical anglais, est de ces rendez-vous qu’on regrette longtemps d’avoir manqués.
SAMEDI 10 OCTOBRE 17h Dôme des Grandes Ecuries
The Fairy Queen Purcell
Quel plus bel ensemble que les Arts Florissants pour faire éclore The Fairy Queen de Purcell, en écho aux Journées des Plantes de Chantilly. Sous la direction de William Christie, cette œuvre, sans doute l’un des sommets du théâtre musical anglais, est de ces rendez-vous qu’on regrette longtemps d’avoir manqués. Inspirée du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, ce semi-opéra ouvre un monde de merveille et de désir où airs et chœurs bouleversent par leur beauté directe, leur tendresse, leur éclat nocturne. Masques, danses et scènes chantées composent une fresque libre, sensuelle, profondément humaine, servie par des voix impeccables à la Christie , qui laissera longtemps son empreinte dans l’oreille et la mémoire.
Paolina Francisco soprano
Georgia Burashko, Rebecca Leggett mezzo
Juliette Mey mezzo (TBC)
Rodrigo Caretto, Ilja Aksionov ténor
Hugo Herman-Wilson baryton
Benjamin Schilperoot baryton-basse
Les Arts Florissants
William Christie Direction
Henry Purcell: The Fairy Queen
Livret et argument inspirés du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare.
Création Queen’s Theatre, Londres, 2 mai 1692.
DIMANCHE 11 OCTOBRE 11H galerie de peinture
William Christie présente Bastien Rimondi
Jeune ténor à découvrir, Bastien Rimondi trace déjà une trajectoire solide, du Jardin des Voix aux grandes scènes européennes. Dans ce récital dans la Galerie de Peinture de Chantilly, il fait dialoguer airs baroques français et mélodies de Poulenc, Debussy, Hahn ou Massenet, entre clarté du texte et sens du théâtre. Accompagné par William Christie au clavecin, entouré de cordes et de théorbe, il donnera chair à un répertoire intime, direct, sans effet superflu.
Bastien Rimondi ténor, Jeune Talent
Les Arts Florissants (2 violons, violoncelle et théorbe)
William Christie clavecin et Direction
POULENC A sa guitare, Air grave
DEBUSSY L’âme évaporée (Romance)
SEVERAC Le ciel est par dessus le toit
HAHN L’heure exquise
MASSENET Élegie
D’AMBRUIS Le doux silence de nos bois
LAMBERT Ombre de mon amant Jugez de ma douleur
LE CAMUS On n’entend rien Vous m’aimez Je veux me plaindre
CHARPENTIER Non je ne l’aime plus Triste désert Ruisseau qui nourris dans ce bois
DIMANCHE 5 AVRIL 17H Dôme des Grandes Ecuries
Les recettes de l’Amour
Ce concert réunit trois présences d’exception William Christie, Lea Desandre et Thomas Dunford. Le programme, façonné par la chanteuse elle-même, explore l’amour sous toutes ses formes chanson baroque et française, théâtre et opéra-comique, éclats de lumière, douce ironie et frissons assumés. De Lully à Ravel, d’Offenbach à Hahn, la musique change d’humeur comme on tourne les pages d’un livre de sentiments. Dans l’acoustique chaleureuse de Chantilly, l’amour prend de nouvelles couleurs — ses mystérieuses barricades tombent avec élégance, portées par le souffle lointain des jardins et de la forêt, dans le silence feutré des bois qui entourent le château pendant les Journées des Plantes.
Léa Desandre soprano
Thomas Dunford luth, théorbe
William Christie clavecin .
English :
What better ensemble than Les Arts Florissants to bring Purcell’s The Fairy Queen to life, echoing Chantilly’s Journées des Plantes.
