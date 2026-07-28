Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Coups de coeur à partager

16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25 19:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez échanger sur vos coups de coeur culturels (livre, musique, film, jeu, expo, spectacle….) et découvrez de nouvelles pépites. Vous pouvez aussi seulement écouter !

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16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr

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English :

Come share your favorite cultural experiences (books, music, movies, games, exhibitions, shows, etc.) and discover new gems. You can also just listen in!

L’événement Coups de coeur à partager Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence