Seul-en-scène La Révérence Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Seul-en-scène La Révérence

Salle Fontaine Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Emeric raconte son départ d’un petit village rural pour la grande ville . À travers ses imitations, se déploient les portraits drôles, touchants et profondément humains des figures qui ont peuplé ses jeunes années.

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Salle Fontaine Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr

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English :

Emeric recounts his departure from a small rural village for the “big city.” Through his impressions, he paints funny, touching, and deeply human portraits of the people who shaped his early years.

L’événement Seul-en-scène La Révérence Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence