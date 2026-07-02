Seul-en-scène La Révérence Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Fontaine · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Seul-en-scène La Révérence
Salle Fontaine Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 21:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Emeric raconte son départ d’un petit village rural pour la grande ville . À travers ses imitations, se déploient les portraits drôles, touchants et profondément humains des figures qui ont peuplé ses jeunes années.
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Salle Fontaine Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr
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English :
Emeric recounts his departure from a small rural village for the “big city.” Through his impressions, he paints funny, touching, and deeply human portraits of the people who shaped his early years.
L’événement Seul-en-scène La Révérence Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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