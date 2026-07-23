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AGENDA · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Brunch La Réveillerie Saint-Paul-Trois-Châteaux

samedi 8 août 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
20 chemin du docteur Jean Pradelle
Ville
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Département
Drôme
Tarif
19 19 19 Formule adaptable aux estomacs

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Brunch La Réveillerie

20 chemin du docteur Jean Pradelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Formule adaptable aux estomacs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez vous réveiller chez nous autour d’un brunch salé sucré gourmand et complet, dans une ambiance douce et cosy.
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20 chemin du docteur Jean Pradelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 32 27 92  contact.lapartagerie@gmail.com

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English :

Come and start your day with us over a delicious, hearty brunch featuring both savory and sweet options, in a warm and cozy atmosphere.

L’événement Brunch La Réveillerie Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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