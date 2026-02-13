Les jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les jeudis de l’été

place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Au programme

Souskail (Musiques colorées), Esplan

Luis et Rosa (Musiques latino-américaines), Libération

Soul et Pepper (Soul et jazz), Marché

.

place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program:

Souskail (Colorful music), Esplan

Luis et Rosa (Latin American music), Libération

Soul et Pepper (Soul and jazz), Marché

L’événement Les jeudis de l’été Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence