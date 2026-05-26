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conférence sur la fouille de la rue Larousse à Pierrelatte rue Montseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux

conférence sur la fouille de la rue Larousse à Pierrelatte rue Montseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 11 juin 2026.

Lieu : rue Montseigneur Sibour

Adresse : Salle de conférence du musat

Ville : 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Département : Drôme

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Paul-Trois-Châteaux

conférence sur la fouille de la rue Larousse à Pierrelatte

rue Montseigneur Sibour Salle de conférence du musat Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :
2026-06-11

De l’ensemble funéraire du Bronze ancien aux établissements antiques autopsie d’un paysage enfoui sur le site de Pierre Larousse à Pierrelatte .
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rue Montseigneur Sibour Salle de conférence du musat Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48  contact@musat.fr

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English :

From Early Bronze funerary complex to ancient settlements: autopsy of a buried landscape at the Pierre Larousse site in Pierrelatte .

L’événement conférence sur la fouille de la rue Larousse à Pierrelatte Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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