conférence sur la fouille de la rue Larousse à Pierrelatte rue Montseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux
conférence sur la fouille de la rue Larousse à Pierrelatte rue Montseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 11 juin 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
conférence sur la fouille de la rue Larousse à Pierrelatte
rue Montseigneur Sibour Salle de conférence du musat Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-11 20:00:00
Date(s) :
2026-06-11
De l’ensemble funéraire du Bronze ancien aux établissements antiques autopsie d’un paysage enfoui sur le site de Pierre Larousse à Pierrelatte .
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rue Montseigneur Sibour Salle de conférence du musat Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48 contact@musat.fr
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English :
From Early Bronze funerary complex to ancient settlements: autopsy of a buried landscape at the Pierre Larousse site in Pierrelatte .
L’événement conférence sur la fouille de la rue Larousse à Pierrelatte Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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