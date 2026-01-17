Atelier Odeurs & Saveurs d’Espagne Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Atelier Odeurs & Saveurs d’Espagne

Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02 19:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Découverte des odeurs liées à la culture espagnole et dégustation de saveurs traditionnelles, avec Mme Padilla du Nez plus ultra .

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Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr

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English :

Discover scents linked to Spanish culture and taste traditional flavors, with Ms. Padilla from Nez plus ultra .

L’événement Atelier Odeurs & Saveurs d’Espagne Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence