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Atelier Odeurs & Saveurs d’Espagne Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux

Atelier Odeurs & Saveurs d’Espagne Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux mardi 2 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 16 Rue Notre Dame

Ville : 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Département : Drôme

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Atelier Odeurs & Saveurs d’Espagne

Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-02 19:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Découverte des odeurs liées à la culture espagnole et dégustation de saveurs traditionnelles, avec Mme Padilla du Nez plus ultra .
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Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80  mediatheque@mairie-sp3c.fr

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English :

Discover scents linked to Spanish culture and taste traditional flavors, with Ms. Padilla from Nez plus ultra .

L’événement Atelier Odeurs & Saveurs d’Espagne Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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