Saint-Paul-Trois-Châteaux

Semaine de la Danse

Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-19

De la danse pour toutes et tous et par toutes et tous.

Sur scène comme dans l’espace public, la Semaine de la Danse fait le pari d’un art vivant, accessible et ancré dans son territoire.

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Espace de la Gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes projets@cie-instabili.com

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English :

Dance for everyone and by everyone.

Whether on stage or in the public space, Semaine de la Danse is committed to a living art form that is accessible and rooted in the local community.

L’événement Semaine de la Danse Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence