Saint-Paul-Trois-Châteaux

Bourse aux vêtements printemps/été

salles Louis Pommier et Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:15:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Vous pourrez profiter de vêtements à bas prix, ainsi que des jouets, livres…….

.

salles Louis Pommier et Girard Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 94 37 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

You can take advantage of low-priced clothing, as well as toys and books…….

L’événement Bourse aux vêtements printemps/été Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence