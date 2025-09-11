Philippe Caverivière Tu crois que c’est une bonne idée ? Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Philippe Caverivière Tu crois que c’est une bonne idée ?

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 21:45:00

2026-05-09

Philippe Caverivière, l’humoriste bien connu sur RTL où il pose son œil aiguisé sur l’actualité chaque matin, sera à Saint Paul en mai 2026 où il nous présentera son nouveau spectacle.

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 76

English :

Philippe Caverivière, the well-known humorist on RTL, where he puts his sharp eye on current affairs every morning, will be in Saint Paul in May 2026 to present his new show.

