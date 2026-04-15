Voyage baroque pour clavecin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Voyage baroque pour clavecin Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 7 mai 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Voyage baroque pour clavecin
église Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Le claveciniste Louis-Avit Colombier vous invite à un voyage musical à travers l’Europe baroque du XVIIe et XVIIIe siècle : J-S. Bach, Scarlatti, Rameau, Purcell,…
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église Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 51 25 47 contact@resonances-baroques.fr
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English : Voyage baroque pour clavecin
Harpsichordist Louis-Avit Colombier invites you on a musical journey through 17th- and 18th-century Baroque Europe: J.S. Bach, Scarlatti, Rameau, Purcell, and others…
L’événement Voyage baroque pour clavecin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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