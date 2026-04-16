Week End dégustations de vins Saint-Paul-Trois-Châteaux
Week End dégustations de vins Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 24 avril 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Week End dégustations de vins
1760 Chemin de la Decelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24
Le Bouchon Bleu, caviste à Saint-Paul-Trois-Châteaux, fête ses 10 ans d’âge et organise 2 jours de dégustation avec des vigneron(ne)s venu(e)s de toute la France Alsace, Loire, Bourgogne, Vallée du Rhône et Languedoc.
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1760 Chemin de la Decelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 24 73 serge@lebouchonbleu.com
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English :
Le Bouchon Bleu, a wine shop in Saint-Paul-Trois-Châteaux, is celebrating its 10th anniversary and organizing 2 days of tastings with winemakers from all over France: Alsace, Loire, Burgundy, Rhône Valley and Languedoc.
L’événement Week End dégustations de vins Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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