Saint-Paul-Trois-Châteaux

Week End dégustations de vins

1760 Chemin de la Decelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Le Bouchon Bleu, caviste à Saint-Paul-Trois-Châteaux, fête ses 10 ans d’âge et organise 2 jours de dégustation avec des vigneron(ne)s venu(e)s de toute la France Alsace, Loire, Bourgogne, Vallée du Rhône et Languedoc.

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1760 Chemin de la Decelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 24 73 serge@lebouchonbleu.com

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English :

Le Bouchon Bleu, a wine shop in Saint-Paul-Trois-Châteaux, is celebrating its 10th anniversary and organizing 2 days of tastings with winemakers from all over France: Alsace, Loire, Burgundy, Rhône Valley and Languedoc.

L’événement Week End dégustations de vins Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence