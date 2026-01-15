Visite commentée Au fil de l’eau, au gré des jardins Office de Tourisme Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visite commentée Au fil de l’eau, au gré des jardins

Office de Tourisme 1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

2026-05-13

Accompagnés d’une botaniste et d’un guide, partez pour une balade d’est en ouest le long de la voie verte, à la découverte d’une végétation variée et du riche patrimoine local.

Office de Tourisme 1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

Accompanied by a botanist and a guide, take a stroll from east to west along the voie verte, discovering the varied vegetation and rich local heritage.

