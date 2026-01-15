Visite commentée Au fil de l’eau, au gré des jardins Office de Tourisme Saint-Paul-Trois-Châteaux
Visite commentée Au fil de l'eau, au gré des jardins
mercredi 13 mai 2026.
Office de Tourisme
1 Parvis Chlique
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Drôme
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 16:30:00
2026-05-13
Accompagnés d’une botaniste et d’un guide, partez pour une balade d’est en ouest le long de la voie verte, à la découverte d’une végétation variée et du riche patrimoine local.
+33 4 75 04 07 98
Accompanied by a botanist and a guide, take a stroll from east to west along the voie verte, discovering the varied vegetation and rich local heritage.
