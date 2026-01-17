Saint-Paul-Trois-Châteaux

Semaine de la Danse 4ème édition

Divers lieux Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 4 – 4 – 7.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-10

La Semaine de la Danse propose des spectacles professionnels, des ateliers participatifs et des rencontres inédites. Elle contribue ainsi à faire rayonner l’art chorégraphique sur le territoire et sensibilise le plus grand nombre au plaisir de la danse.

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Divers lieux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78 contact@cie-instabili.com

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English :

La Semaine de la Danse offers professional performances, participatory workshops and original encounters. It helps to raise the profile of choreographic art in the region, and introduces as many people as possible to the pleasures of dance.

L’événement Semaine de la Danse 4ème édition Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence