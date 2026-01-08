Visite de la centrale nucléaire du Tricastin Route du site de Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Visite de la centrale nucléaire du Tricastin Route du site de Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 17 janvier 2026.
Visite de la centrale nucléaire du Tricastin
Route du site de Tricastin Espace Odysselec Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17 2026-02-07 2026-03-21 2026-04-18
Découvrez la production d’électricité bas carbone au travers d’un circuit qui vous amène à la découverte des énergies de la centrale.
.
Route du site de Tricastin Espace Odysselec Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 42 80 00 tricastin-eip@edf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the production of low-carbon electricity on a tour that takes you through the plant’s energies.
L’événement Visite de la centrale nucléaire du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence