Visite à la lampe torche de l’exposition, Musée d’archéologie tricastine, Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visite à la lampe torche de l’exposition Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’archéologie tricastine Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Découvrez autrement l’exposition permanente du musée grâce à une visite guidée à la lampe torche. L’accent sera mis sur certains détails ou objets.

Musée d’archéologie tricastine Place Castellane, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux, France Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475969248 http://www.musat.fr Le Musée d’archéologie tricastine est né en 1986, mais il ne possédait pas encore d’espace d’exposition permanent pour montrer ses collections au public.

La Salle d’exposition de l’Archidiacre a été inaugurée en février 2005.

Le Musée y présente une nouvelle exposition tous les deux ans, faisant régulièrement découvrir un nouvel aspect de l’histoire tricastine. Situé au couer de la ville, en face de la cathédrale, le musée possède un accès PMR et un parking à proximité.

Découvrez autrement l’exposition permanente du musée grâce à une visite guidée à la lampe torche. L’accent sera mis sur certains détails ou objets.

©musat