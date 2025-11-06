Cartes blanches Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux
Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
2026-05-23
Cartes Blanches est un rendez-vous anniversaire conçu comme le lieu de retrouvailles amicales et complices entre plusieurs danseurs ayant jalonné l’histoire de la compagnie Käfig.
English :
Cartes Blanches is an anniversary event conceived as a friendly reunion between several of the dancers who have marked the history of Compagnie Käfig.
