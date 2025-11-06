Cartes blanches Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Cartes blanches

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

2026-05-23

Cartes Blanches est un rendez-vous anniversaire conçu comme le lieu de retrouvailles amicales et complices entre plusieurs danseurs ayant jalonné l’histoire de la compagnie Käfig.

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

Cartes Blanches is an anniversary event conceived as a friendly reunion between several of the dancers who have marked the history of Compagnie Käfig.

