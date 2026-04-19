Exposition temporaire Ce que disent les pierres Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Exposition temporaire Ce que disent les pierres

Rue Monseigneur Sibour Musée d’archéologie tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-25

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-04-25

Quand l’art contemporain rencontre l’archéologie.

Exposition temporaire des œuvres de l’artiste contemporaine Anne Pontet.

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Rue Monseigneur Sibour Musée d’archéologie tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 62 48 contact@musat.fr

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English :

Contemporary art meets archaeology.

Temporary exhibition of works by contemporary artist Anne Pontet.

L’événement Exposition temporaire Ce que disent les pierres Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence