Exposition temporaire Ce que disent les pierres Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux
Exposition temporaire Ce que disent les pierres Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 25 avril 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Exposition temporaire Ce que disent les pierres
Rue Monseigneur Sibour Musée d’archéologie tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-25
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-04-25
Quand l’art contemporain rencontre l’archéologie.
Exposition temporaire des œuvres de l’artiste contemporaine Anne Pontet.
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Rue Monseigneur Sibour Musée d’archéologie tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 62 48 contact@musat.fr
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English :
Contemporary art meets archaeology.
Temporary exhibition of works by contemporary artist Anne Pontet.
L’événement Exposition temporaire Ce que disent les pierres Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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