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Spectacle Quand le flamenco rencontre le violon tzigan Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux

Spectacle Quand le flamenco rencontre le violon tzigan Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Fontaine

Adresse : Espace de la gare

Ville : 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Spectacle Quand le flamenco rencontre le violon tzigan

Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Un quatuor composé de la fabuleuse bailoaroa Delya Sofia (danse), Domingo Moreno (chant et percussion), Frasco Amador (violon) et Anton Fernadez (guitare).
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Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80  mediatheque@mairie-sp3c.fr

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English :

A quartet featuring the fabulous bailoaroa Delya Sofia (dance), Domingo Moreno (vocals and percussion), Frasco Amador (violin) and Anton Fernadez (guitar).

L’événement Spectacle Quand le flamenco rencontre le violon tzigan Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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