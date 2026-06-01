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Vide Grenier du Rugby Club Tricastin Cité 3 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Vide Grenier du Rugby Club Tricastin Cité 3 Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Cité 3

Adresse : Chemin des Patis

Ville : 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Vide Grenier du Rugby Club Tricastin

Cité 3 Chemin des Patis Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:30:00
fin : 2026-06-20 18:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez chiner, brocanter, vendre ou acheter.
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Cité 3 Chemin des Patis Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 02 77 08  thierry.agret@sfr.fr

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L’événement Vide Grenier du Rugby Club Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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