Vide Grenier du Rugby Club Tricastin Cité 3 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Vide Grenier du Rugby Club Tricastin Cité 3 Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 20 juin 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Vide Grenier du Rugby Club Tricastin
Cité 3 Chemin des Patis Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:30:00
fin : 2026-06-20 18:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez chiner, brocanter, vendre ou acheter.
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Cité 3 Chemin des Patis Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 02 77 08 thierry.agret@sfr.fr
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L’événement Vide Grenier du Rugby Club Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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