Rendez-vous gaming Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux
Rendez-vous gaming Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 13 juin 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Rendez-vous gaming
Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir une sélection de jeux vidéo des années 2000
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Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr
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English :
Come and discover a selection of video games from the 2000s
L’événement Rendez-vous gaming Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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