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Rendez-vous gaming Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux

Rendez-vous gaming Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 16 Rue Notre Dame

Ville : 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Département : Drôme

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Rendez-vous gaming

Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

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Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80  mediatheque@mairie-sp3c.fr

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English :

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L’événement Rendez-vous gaming Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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