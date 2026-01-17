Rendez-vous gaming Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Rendez-vous gaming

Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir une sélection de jeux vidéo des années 2000

.

Médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover a selection of video games from the 2000s

L’événement Rendez-vous gaming Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence