Saint-Paul-Trois-Châteaux

Fête de la musique

Place de l’Esplan, Place du marché, Place de la libération Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Tricastins, préparez-vous ! La Fête de la musique arrive et ça va bouger ! Venez danser, chanter et partager un moment festif tous ensemble ! Ambiance garantie, bonne humeur obligatoire. On vous attend nombreux !

.

Place de l’Esplan, Place du marché, Place de la libération Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78 guichetunique@mairie-sp3c.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

Tricastins, get ready! The Music Festival is coming and things are about to get lively! Come dance, sing, and share a festive moment all together! Great atmosphere guaranteed, good vibes required. We’re expecting lots of you!

L’événement Fête de la musique Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence