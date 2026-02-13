Les Jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux
Les Jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Les Jeudis de l’été
place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Retrouvez pour ce 1er jeudi de l’été
Duo Soléa (Variété française et internationale), Esplan
Big Jo et Louliv’ (chansons françaises tendrement insolentes), Libération
Coverage (Variété française et internationale), Marché
.
place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
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English :
For this 1st Thursday of the summer
Duo Soléa (French and international variety), Esplan
Big Jo et Louliv? (tenderly insolent French songs), Libération
Coverage (French and international variety), Marché
L’événement Les Jeudis de l’été Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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