Les Jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Les Jeudis de l’été

place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Retrouvez pour ce 1er jeudi de l’été

Duo Soléa (Variété française et internationale), Esplan

Big Jo et Louliv’ (chansons françaises tendrement insolentes), Libération

Coverage (Variété française et internationale), Marché

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place de la Libération place de l’esplan Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

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English :

For this 1st Thursday of the summer

Duo Soléa (French and international variety), Esplan

Big Jo et Louliv? (tenderly insolent French songs), Libération

Coverage (French and international variety), Marché

L’événement Les Jeudis de l’été Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence