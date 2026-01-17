Escape Game à la Centrale nucléaire EDF du Tricastin Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Escape Game à la Centrale nucléaire EDF du Tricastin Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Escape Game à la Centrale nucléaire EDF du Tricastin
Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-23 2026-07-29 2026-08-07 2026-08-12
Electri Code Pour en sortir ? Trouvez la production d’électricité nécessaire au réseau électrique.
.
Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 42 80 00 tricastin-eip@edf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Electri Code: How to get out of it? Find the electricity production needed for the power grid.
L’événement Escape Game à la Centrale nucléaire EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
- Semaine de la Danse Saint-Paul-Trois-Châteaux 19 mai 2026
- Visite de la centrale nucléaire du Tricastin Route du site de Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 23 mai 2026
- Bourse aux vêtements printemps/été Saint-Paul-Trois-Châteaux 23 mai 2026
- Visite à la lampe torche de l’exposition, Musée d’archéologie tricastine, Saint-Paul-Trois-Châteaux 23 mai 2026
- Cartes blanches Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 24 mai 2026