Escape Game à la Centrale nucléaire EDF du Tricastin Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Escape Game à la Centrale nucléaire EDF du Tricastin

Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-23 2026-07-29 2026-08-07 2026-08-12

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Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 42 80 00 tricastin-eip@edf.fr

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English :

Electri Code: How to get out of it? Find the electricity production needed for the power grid.

L’événement Escape Game à la Centrale nucléaire EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence