Visites guidées des installations à la Centrale nucléaire EDF de Tricastin Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visites guidées des installations à la Centrale nucléaire EDF de Tricastin

Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-15 2026-07-24 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Cette visite accompagnée d’un conférencier, vous permet d’avoir un point de vue exceptionnel sur les installations et de comprendre le fonctionnement d’une centrale nucléaire, sa production d’électricité.

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Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 42 80 00 tricastin-eip@edf.fr

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English :

This visit, accompanied by a lecturer, allows you to have an exceptional point of view on the installations and to understand the functioning of a nuclear power plant and its electricity production.

L’événement Visites guidées des installations à la Centrale nucléaire EDF de Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence