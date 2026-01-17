Visites guidées des installations à la Centrale nucléaire EDF de Tricastin Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux
Visites guidées des installations à la Centrale nucléaire EDF de Tricastin Route du site du tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Visites guidées des installations à la Centrale nucléaire EDF de Tricastin
Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-15 2026-07-24 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Cette visite accompagnée d’un conférencier, vous permet d’avoir un point de vue exceptionnel sur les installations et de comprendre le fonctionnement d’une centrale nucléaire, sa production d’électricité.
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Route du site du tricastin EDF Espace Odysselec site du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 42 80 00 tricastin-eip@edf.fr
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English :
This visit, accompanied by a lecturer, allows you to have an exceptional point of view on the installations and to understand the functioning of a nuclear power plant and its electricity production.
L’événement Visites guidées des installations à la Centrale nucléaire EDF de Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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