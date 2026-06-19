Repas solidaire Centre socioculturel MOSAÏC Saint-Paul-Trois-Châteaux
Repas solidaire Centre socioculturel MOSAÏC Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Repas solidaire
Centre socioculturel MOSAÏC 10 Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
-11 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Paëlla Solidaire & Karaoké!
Venez partager une soirée conviviale et festive. Lors de votre inscription, vous pouvez acheter un repas supplémentaire qui sera offert à une personne en difficulté.
Chanter, partager, et agir ensemble sont les maîtres mots !
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Centre socioculturel MOSAÏC 10 Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 82 30 accueil@mosaic26.fr
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English :
Solidarity Party & Karaoke!
Come join us for a fun and festive evening. When you register, you can purchase an extra meal that will be donated to someone in need.
Singing, sharing, and taking action together are the key themes!
L’événement Repas solidaire Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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