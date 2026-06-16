Conférence de Joël Vital Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Conférence de Joël Vital

Rue Monseigneur Sibour Musée d’archéologie tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-07-01 20:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Conférence en compagnie de l’archéologue Joël Vital.

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Rue Monseigneur Sibour Musée d’archéologie tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48 contact@musat.fr

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English :

Lecture with archaeologist Jo%EBl Vital.

L’événement Conférence de Joël Vital Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence