Conférence de Joël Vital Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux
Conférence de Joël Vital Rue Monseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Conférence de Joël Vital
Rue Monseigneur Sibour Musée d’archéologie tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-01 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Conférence en compagnie de l’archéologue Joël Vital.
.
Rue Monseigneur Sibour Musée d’archéologie tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48 contact@musat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture with archaeologist Jo%EBl Vital.
L’événement Conférence de Joël Vital Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
- Vide Grenier du Rugby Club Tricastin Cité 3 Saint-Paul-Trois-Châteaux 20 juin 2026
- Spectacle Quand le flamenco rencontre le violon tzigan Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux 20 juin 2026
- Fête de la musique Saint-Paul-Trois-Châteaux 21 juin 2026
- Le casse de l’année Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 29 juin 2026
- Les Jeudis de l’été place de la Libération Saint-Paul-Trois-Châteaux 2 juillet 2026