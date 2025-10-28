Le casse de l’année Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux
Le casse de l’année Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux dimanche 28 juin 2026.
Le casse de l’année
Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:30:00
fin : 2026-06-28 22:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Caterina Khéroul et un cambrioleur novice se retrouvent dans une villa d’un joueur du PSG pour un casse inattendu et plein de suspense.
Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
English :
Caterina Khéroul and a novice burglar meet at a PSG player’s villa for an unexpected and suspenseful heist.
