Le casse de l’année Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux

Le casse de l’année

Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2026-06-28 20:30:00

fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Caterina Khéroul et un cambrioleur novice se retrouvent dans une villa d’un joueur du PSG pour un casse inattendu et plein de suspense.



English :

Caterina Khéroul and a novice burglar meet at a PSG player’s villa for an unexpected and suspenseful heist.

