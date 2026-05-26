Journée Européennes de l’Archéologie au Musat rue Montseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journée Européennes de l’Archéologie au Musat

rue Montseigneur Sibour Sur le parvis du musée Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

A l’occasion des JEA, le musée ouvre ses portes tout le week end. L’exposition permanente sera en accès libre et un parcours pour retrouver les outils de l’archéologue sera disponible pour les plus jeunes.

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rue Montseigneur Sibour Sur le parvis du musée Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48 contact@musat.fr

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English :

To mark the JEA, the museum is opening its doors all weekend. The permanent exhibition will be open to the public, and an archaeologist’s tool trail will be available for younger visitors.

L’événement Journée Européennes de l’Archéologie au Musat Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence