Journée Européennes de l’Archéologie au Musat rue Montseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journée Européennes de l’Archéologie au Musat rue Montseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 13 juin 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journée Européennes de l’Archéologie au Musat
rue Montseigneur Sibour Sur le parvis du musée Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
A l’occasion des JEA, le musée ouvre ses portes tout le week end. L’exposition permanente sera en accès libre et un parcours pour retrouver les outils de l’archéologue sera disponible pour les plus jeunes.
.
rue Montseigneur Sibour Sur le parvis du musée Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 92 48 contact@musat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark the JEA, the museum is opening its doors all weekend. The permanent exhibition will be open to the public, and an archaeologist’s tool trail will be available for younger visitors.
L’événement Journée Européennes de l’Archéologie au Musat Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)
- Menu Spécial Fête des Mères Hôtel-Restaurant Villa Augusta Nykat Saint-Paul-Trois-Châteaux 31 mai 2026
- Atelier Odeurs & Saveurs d’Espagne Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux 2 juin 2026
- conférence sur la fouille de la rue Larousse à Pierrelatte rue Montseigneur Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux 11 juin 2026
- Rendez-vous gaming Médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux 13 juin 2026
- Spectacle Quand le flamenco rencontre le violon tzigan Salle Fontaine Saint-Paul-Trois-Châteaux 20 juin 2026