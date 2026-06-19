Ramène ta tomate Centre socioculturel MOSAÏC Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ramène ta tomate Centre socioculturel MOSAÏC Saint-Paul-Trois-Châteaux mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Ramène ta tomate
Centre socioculturel MOSAÏC 10 Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Une fête gourmande et conviviale autour de la tomate: atelier cuisine, rencontre avec des producteurs locaux, dégustation et projection du film leurs champs du coeur .
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Centre socioculturel MOSAÏC 10 Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 82 30
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English :
A fun and friendly food festival celebrating tomatoes: cooking workshop, meet-and-greet with local producers, tastings, and a screening of the film Leurs Champs du Cœur.
L’événement Ramène ta tomate Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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