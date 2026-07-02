Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Soirée Tapas

1760 chemin de la decelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

20 € tapas salés et 8 € tapas sucrés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Sur réservation, vous découvrirez des tapas salés et sucrés aux saveurs végétales.

Le tout dans une ambiance conviviale.

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1760 chemin de la decelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 71 38 62 loriginalithe26@gmail.com

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English :

By reservation, you’ll discover savory and sweet tapas featuring plant-based flavors.

All in a friendly atmosphere.

L’événement Soirée Tapas Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence