Soirée Tapas Saint-Paul-Trois-Châteaux
mercredi 5 août 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Soirée Tapas
1760 chemin de la decelle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 8 – 8 – 20 EUR
20 € tapas salés et 8 € tapas sucrés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Sur réservation, vous découvrirez des tapas salés et sucrés aux saveurs végétales.
Le tout dans une ambiance conviviale.
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1760 chemin de la decelle Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 71 38 62 loriginalithe26@gmail.com
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English :
By reservation, you’ll discover savory and sweet tapas featuring plant-based flavors.
All in a friendly atmosphere.
L’événement Soirée Tapas Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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