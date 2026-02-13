Saint Paul en Folie Sébastien El Chato Place du 14 juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Saint Paul en Folie Sébastien El Chato

Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:30:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Fin juillet, vous (re)découvrirez Sébastien El Chato, chanteur français né à Marseille, d’origine gitane. Il sera accompagné de Mimaa et 2 copains.

Sur place, buvette et food trucks pour toute la famille.

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Place du 14 juillet Espace gare Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78

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English :

At the end of July, you’ll (re)discover Sébastien El Chato, a Marseille-born French singer of gypsy origin. He’ll be accompanied by Mimaa and 2 friends.

On-site refreshments and food trucks for the whole family.

L’événement Saint Paul en Folie Sébastien El Chato Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence